Karmo Tüür: Serbia separatism kui NATO-vastane tööriist

«Jaga ja valitse»-taktika on ilmselt üks enam kasutatud ja töökindlamaid võtteid poliitilise manipuleerimise tööriistakastis. Suurriiklike, et mitte öelda imperiaalsete eesmärkide saavutamiseks pole midagi lihtsamat ega odavamat kui otsida üles mõni lõhe sihtriigis ning asuda seda süvendama. Taevas näeb, et seesuguseid murdekohti on Balkanil massiliselt.