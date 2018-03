Michael Grubb: me oleme kliimauurijad ja meie töö muudeti libauudiseks

Antarktika sulab. FOTO: Natacha Pisarenko/AP

(Mitte)lugu revolutsioonist

Üksikasjalikumad lood neilt korrespondentidelt, kes olid käinud kuulamas uuringu esitlust, olid piisavalt täpsed (isegi kui seda ei olud kõik pealkirjad ja sissejuhatused), ent need jäid peagi vääresituste varju. Kahtlemata oleksime me ise võinud rohkem ja paremini selgitada, et meie järeldused tulenesid tegelikult üsna tavalistest teadustulemustest. Mõned pöörasid aga meie loo lausa kliimateaduse revolutsiooniks. Teadlased on mõistagi ka inimesed ja skeptikute reaktsioonid innustasid mitmeid teadlasi instinktiivselt kaitsma oma varasemate uuringute arve. Mõned tegid seda Twitteris, kuid tundus, et nad olid jätnud eristamata meedias levinud pealkirjad ja meie tegelikud järeldused.

Osa vastuväiteid võivad olla täiesti õiged. Näiteks võib soojenemine olla tõsisemgi, ainult et praegu varjavad seda muud saasteained või on see peidus ookeanis. Kui sihtmärk on lähedal, on palju tähtsam ka teiste soojust vallandavate gaaside (näiteks metaani) emissioon. Nagu varasematel uuringutel, olid ka meie töös oma nõrgad ja ebakindlad kohad.

Paraku on aga nii, et kui korralik teadus lausa loomu poolest sisaldab ebakindlust, siis poliitikas seda jälestatakse ja ajakirjandus tundub sellega kaasa minevat. See omakorda survestab teadlasi sõnumit lihtsustama ja esitama saadud hinnanguid – tihtipeale vaid vahemikke – üheselt pakutava kaitstava seisukohana. Siin peitub isegi väga tunnustatud ja igati heade kavatsustega teadlastele ohtlik lõks lasta end tiivustada hetkeemotsioonidel –vastupidi kuid kestvale akadeemilisele eelretsenseerimisele ja viimistlemisele, mis seisavad alati juhtivates ajakirjades avaldatud analüüside taga.

FOTO: PAUL J. RICHARDS/AFP

Teadus spinnimise küüsis

Kuidas peaks teadus siis reageerima? Kliimapoliitika järeldused on lihtsad: midagi olulist ei ole muutunud. Meie käsutuses on ainult üks planeet ning kliimamuutuste taga seisvatel füüsilistel ja majanduslikel protsessidel on tohutu inerts. Kui suur ookeanilaev suundub polaarmerel tihedasse uttu, hoiaks ainult rumal sees täiskäiku põhjendusega, et tehnikud alles arutavad, kui kaugel asub esimene suur jäämägi.

Üks olulisemaid probleeme on siin tõepoolest ebakindlus ja mida sellega peale hakata. See ei ole midagi uut, aga seda tasub korrata. Teaduse eesmärk ei ole üksnes ebakindlust vähendada, vaid ka harida inimesi riskide osas, mis sellest paratamatult tulenevad. See on nagu arsti hinnang suitsetamisele: tõsiasi, et asjad võivad minna keskmisest palju halvemini või palju paremini, ei ole sugugi hea põhjus edasi tossutada. Seda, kas kahju on olnud põgus või hukutav, saab enamasti paraku teada alles siis, kui on liiga hilja.

Kuid teadusel tasub meditsiinist üle ja omaks võtta teinegi väga ilmselge omadus: üks õige arst ei määra diagnoosi kunagi ainuüksi kraadiklaasi järgi. Niisiis osaliselt seisab probleem selles, et väga keeruliste protsesside puhul tahetakse kasutada ühtainsat indikaatorit. Liiga sageli räägitakse temperatuurist (ja eriti veel kõige värskemast globaalsest keskmisest) kui ainukesest indikaatorist, ehkki tegelikult etendavad oma osa veel paljud tegurid, sealhulgas merevee tase, ookeani happelisus, jääkate, ökosüsteemi trendid ja nii edasi.

Kõigist neist tuleb rääkida kontekstis, täpselt nagu majandusuudistes tuleb lisaks SKTle kõnelda võlakoormast, tööhõivest, inflatsioonist, tootlikkusest ja veel paljudest muudest näitajatest. Ka teadlased ise peavad õppima paremini suhtlema maailmas, kus uuringu võib mõne tunniga üles puhuda tegeliku jätkuva paranemise asemel mineviku möödapanekute looks.