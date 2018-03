Kristina Herodes: kuidas saaks hommikud õigeks keerata?

Ma ei ole hommikuinimene. Ei saagi olla, kuna olen pesuehtne ööinimene. Öös on peidus kõige põnevamad asjad, sisukamad vestlused, peod, seiklused, inspiratsiooniplahvatused! Aga sama valemi teine pool on paraku see, et tuleb ka hommik üle elada. Ja see on karm.