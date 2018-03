Uus täht on sündimas

See on alles algus manööverduste reas, et Kallase positsioonid kindlustatud saaksid. Riigikogu fraktsioonis oli vähemalt viis liiget, kes Valdaru-Kallase pakutud Laanetile riigikogu aseesimehe valimistel häält ei andnud.

Kui riigikogu asespiikri koht on tavapäraselt erakonnasiseses poliitilises hierarhias juhtpoliitikute kohalt kõrvale tõrjumise ametikoht, siis Laaneti puhul on vastupidi. Kunagine hinnatud Saaremaa prefekt ja üks Keskerakonnas leivaisa Savisaare vastu mässajaist on pääsenud Reformierakonna uude siseringi. Veel üks täht on Reformierakonnas sündimas.