Toomas Alatalu: miks Putin prõmmis Merile uksega?

Kohalejäävaid vene sõjaväelasi kõrvale jättes võib öelda, et peaprobleem taandus loogiliselt riigipiiri paikapanemisele – just selle küsimuse tõstis ka Moskva suvel päevakorda paralleelselt vägede väljaviimise kõneluste lõpetamisega. Venemaa juunikuise dekreedi peale – alustame piiri ühepoolset mahamärkimist, ei reageeritud Tallinnast kohe kuidagi ja tulemuseks sai see, et Jeltsin ise ilmus 23. novembril Petserimaale, lõi piiritulba maasse ja ütles kuulsad sõnad: «Venemaa ei anna kunagi kellelegi isegi tolli oma maad.» Tegelikult andsid nii Jeltsin kui Putin – tuhandeid ruutkilomeetreid Hiinale, merd Norrale jne.

Lennart Meri 24. veebruari 1994 kõne üks põhiteema oligi riigipiir, sest riik valmistus vabanema võõrvägedest, ent puudus «kontrollitav piir kui riigi tunnus». Meri mainis sedagi, et see ei saa olla «asiaatlik raudne eesriie» eraldamaks Venemaad Euroopast, sest Eesti välispoliitika on ja jääb avatuks. Kohe kindlasti ei saanud Moskvale meeldida kõike-teadja Meri kirjeldus president Jeltsini äsjastest visiitidest Poola, Tšehhi, Slovakkiasse ja Ungarisse, kus ta «distantseerus Nõukogude Liidu agressiivsest välispoliitikast vormis, mis vastaks ka meie lootustele». Jutt on Jeltsini käitumisest Nõukogude armee sissetungide ohvrite mälestusmärkide juures. Meri andis selgelt mõista, et Balti riike tuleks kohelda samaväärselt mainitutega, ent Moskva nägemus oli teine.

Hamburgi raekojas oli Meri eriti hoos: «Liigse tagasihoidlikkuseta ütleksin, et Kesk-Euroopa kirdenurgas leidub vaevalt teist rahvast, kes oleks olnud tihedamini Euroopaga seotud, kui seda on olnud eestlased. Pealegi torkab see otsemaid silma iga eestlase eluviisis ja kommetes.» Edasi veelgi bravuurikamalt: «Eks olnud ju väikesed ja muu maailma poolt juba unustatud Balti riigid õigupoolest need, kes õõtsutasid suure ja vägeva Nõukogude Reichi kummuli – seda rahumeelselt, ilma püssi paugutamata, ilma ühtegi tilka verd valamata.»

Seejärel arvustas ta Läänt, et too lasi Venemaa Aadria mere äärde ja jätkas Venemaa välisministeeriumi viimase avalduse lahkamisega. Selles lubati vene rahvusgruppide küsimuse lahendust naaberriikides «mitte üksnes diplomaatiliste abinõudega. Jutt on neist, kes on tulnud ma praegustesse elupaikadesse enamasti okupatsiooniarmee kaas- või järelväena ning on seadnud end seal sisse pärast seda, kui kohalik põliselanikkond massiliselt Siberisse küüditati». Pole siiani näinud videot tolle esinemise ajal juhtunust, aga võib arvata, et Putini väljamarssimine toimus pärast ühte neist viimastest avaldustest.

Möönan veel kord, et sellest kõigest, mida väikeriigi president Lennart Meri toona Hamburgis rääkis, oli enamikul õhtusöögile tulnuist vaid pinnapealne ettekujutus ja Putin vähetuntud tegelane kõigile ehk siis kogu selle loo müütiline meeldetuletamine algas alles 2000. aastal pärast Putini võimuletulekut.

Kuna aga Putin ise on ajaloost rääkides kõva eri aegade ja eri poliitikute kõrvutaja mees, siis söandaksin selle vahejuhtumi jõudmises filmi näha kaaluka mõjurina hoopis teist detaili. Merist sai rahvusvaheline mees ikkagi alles pärast esimese suurtöö tegemist. Tema paariline selles – Jeltsin – oli samas kogu oma emotsionaalsuse juures NLKP-likult kontrollitud juht. Tema ülalmainitud mälestusmärkide külastamise juures vaieldakse siiani selle üle, et kui Jeltsin Katõni ohvrite ees kummardas, siis kas see ikka oli päris kummardus, mida ta tegi järgmisel päeval järgmises kohas jne.