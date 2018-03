Postimees 1931. aastal: tabati uus kommunistlik «tädi»

Esialul see naisorganisaator esines organisatsiooni «tädina». Aga kui tekkis juure veel teisi «tädisid», siis ta võttis tarvitusele hüüdnimed, kõige viimati «Nelli», missuguse nime all esines kuni viimase ajani. Oma pika tegevusaja kestel on ta puutunud kokku kõikide viimasel ajal Tallinnas põranda all tegutsenud kommunistidega. 26.03.1931