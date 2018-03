Kaire Uusen: kuidas teha isemoodi eestlane õnnelikuks?

Õnn ongi enamasti alati möödas või siis alles ees. See, kui õnnelikud me täna oleme, saame öelda alles tulevikus. Enamik meist võib meenutada hardusega noorpõlvearmastust, mis kord tõi valu ja pisaraid, aga nüüd parajas vanuses ja ohutult distantsilt vaadates tundub nagu muinasjutufilm. Meie tänased probleemid võivad tulevikus tunduda õnnena, kui aastaid on parasjagu palju möödunud või meie elu veel hullemaks pöörab või meenutaja lihtsalt õrna hingega on.