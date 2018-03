Tarmo Pikner: oravate juhilubadeta ralli ehk Kaja Kallase võim võtab ilmet

Jääb loota, et Tänaku järvesulpsatusest ja kivide rammimisest on õpitud ning jõutakse järgmise aasta märtsis ühes tükis finišisse. Ja see oleks vaid vahefiniš, karikavõiduni on etappe veel hulgi.

Rallifännidest kolmandik hoiavad pöialt reformierakonna ekipaažile (viimase küsitluse järgi 33,5 protsenti) ja see julgustaski oravaid juhilubadeta startima. Nii piloot Kaja Kallas, kes pakib alles Brüsselis kohvreid kui ka kaardilugeja Kert Valdaru ootavad endi grillimist aprillikuisel parteifoorumil. Kuna kõik konkurendid on edukalt kõrvaldatud, võib arvata, et juhiload kirjutatakse neile välja.

Puhaste lehtede poliitika

Tähelepanuväärne erand meie poliitmaastikul on, et Kaja Kallas on kasutusele võtnud puhaste lehtede poliitika. Niisiis, kolm puhast lehte on käsikirja köidetud – Kallas ise, peasekretäri kandidaat Valdaru ja värske asespiiker Kalle Laanet. Lisades fraktsioonijuhi Jürgen Ligi, kes on kummalisel kombel suutnud oma imestavate silmade all asuvat suud õigel ajal kinni hoida, on erakonna juhtkond paigas.

Kui aga vaadata meeskonna pingil sügelevate varumeeste-naiste ridasid, siis ega päris säravvalgeid lehti palju järel polegi. Kristen Michali valget kampsunit on nii kõvasti küüritud, et see on viledaks kulunud, kuid küllap see silmi vidutades oravavalgena paistab. Pingilt on võtta muidugi plejaad endisi ministreid (ainuüksi riigikogus 13), kuid Kallas soovib kindlasti uusi nägusid-tegusid. Uue mõõtu ei anna välja Marina Kaljuranna tagasitoomine või Marko Mihkelsoni kampa võtmine. Vähegi värskemad tegijanäod oleksid ehk Toomas Kivimägi ja Eerik-Niiles Kross.

Pevkuri selge signaal oli, et oravaparteile on halb, kui Laanetist saab asespiiker. Teisisõnu – Pevkuril on jätkuvalt rusikas taskus.

Nagu tulevane peasekretär Valdaru pärast fraktsiooniga kohtumist märkis, et nägi seal puhanud ja rõõmsaid inimesi, kes on valmis lahingusse minema. Niisiis, lahing tuleb, kuigi esialgu käib see erakonna sees.

Pevkuri kiusamine ja lähetamine varumeeste pingile

Ennenägematu epopöa on praeguse partei esimehe Hanno Pevkuri kiusamine. Kuigi Pevkur teeb halva mängu juures head nägu ja ütleb, et tegemist on demokraatia triumfiga, on selge, et vaevalt aastaga on ta oma usalduskrediidi maha mänginud. Mõelda vaid, kui ta olnuks valitsusjuht.

Viimase kabjahoobi sai Pevkur Kaja Kallaselt, keda ta üritas kahvlisse võtta, mispeale europarlamentäär oli sunnitud valima poole asespiikri kandidaadi valimisel.

Pevkuri ja Laaneti suurim erinevus seisneb suu pruukimise ulatuses. Kui Pevkur põeb lobisemispidurdamatust, mis muide, talle saatuslikuks saigi, siis Laanet saarlasena ei saa endale lubada tühja jutu veeretamist, saarlased on teoinimesed. Konkurents poliitmaastikul on tervikuna karm – sellest ütlusest Laanetil piisas.