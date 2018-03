Samamoodi võib siis öelda, et ehkki Sarkozy oli 2011. aastal Gaddafi režiimi vastaste õhulöökide põhiline eestkõneleja, ei aidanud see tal luukeret vaiba alla lükata. Hoolimata sellestki, et lennukeelutsooni kehtestamisele järgnes Gaddafi kukutamine ja tapmine.