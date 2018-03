Vahur Kersna: kui Lotmanist rääkida, siis ma ei arva kohe kindlasti, et arvamusliidri tiitel läks valele inimesele

Margit Sutrop

Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja

Tänased ettekanded andsid mõtlemisainet selleks, mida tehisintellektiga seoses kardame ja loodame. Ent need sõnavõtud ei ammendanud kaugeltki seda, mis kõik täna sellega kaasneb.

Näiteks ka sellesama äsjase liiklusõnnetuse puhul, kus hukkus esimene isejuhtiva auto ette jäänud inimene, tekib küsimus, kuidas tagame, et meilt mingisuguse otsustusõiguse saanud tehisintellekt teeks sellise eetilise valiku, et see ei oleks inimesele kahjulik. Nagu osutasid tänased kõnelejad, ei piisa masinate paremaks programmeerimiseks ilmselgelt enam tehnoloogidest, vaid sinna peab kaasama ka eetikuid, juriste ja palju teisi. See on põnev väljakutse, sellepärast et see on väga interdistsiplinaarne. Ja me peame ka Eestis selle arutelu tõstatama, et inimesed saaksid aru, mis on need valikud.

Mihhail Lotmani saamine aasta arvamusliidriks teeb mulle head meelt. Töötame temaga koos Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudis. Pean temast väga lugu. Arvan, et ta on hea näide sellest, kuidas üks akadeemik saab ühiskonnale pidevalt edastada oma sõnumit, mõjutada, kaasa mõelda, nii et inimesed loevad seda. Ta on eetilise selgrooga, ta ei ole mõjutatud mitte ühestki jõust, vaid ta mõtleb sügavuti. Palju õnne Mihhailile!

Toomas Paul

teoloog

Vaevalt on tulevik masinate päralt, sest ilma inimeseta, kes on nad ehitanud, ei saa nad kõige olulisemaga hakkama. See oleks hüpe, mida oleks raske kujutleda. Poola ulmekirjanikul Stanisław Lemil on suurepärane lugu «Lymphateri valem», mis ilmus ajakirjas Noorus. Seal loob üks mees endast targema tehisintellekti. Mitte mehhaanilise, vaid orgaanilise. Ja siis otsustab selle hävitada. Too ütleb talle, et minust ei saa isatapjat. Küsimus on selles, kas meil on isatapjaid. Ilma meieta masinad ei saa korda, kuid targemad on nad meist igal juhul varsti.

Kartus, et läheme üle tehisintellektile, on analoogne ludiitide omaga. Me ei kujuta ette, milliseid ameteid võiks robotite maailmas vaja olla. Ega praegugi pole töötute armee liiga suur, vaid lihtsalt viis protsenti ongi loomulik.

Aga kui robotid nii hästi tööle hakkavad, mis häda pärast siis meie peaksime tööd tegema? Me ei peaks seda kartma.

Ilmar Raag

aasta arvamusliider 2014

Väga imelik, et Mihhail Lotman ei ole varem saanud Postimehe arvamusliidri tiitlit. Minu arvates on ta vähemalt 2007. aastast saadik igal aastal paari terava märkusega silma torganud. Üks huvitavamaid mõtteid, mis mul kohe meelde tuleb, on pärit 2008. aastast. Mäletan, olime koos ühel koosolekul, kus ta rääkis sellest, kuidas anonüümsed kommentaarid on enam-vähem sama vana kui inimkond. Ja nagu ta ütles Jannseni kuju vastuvõtmisel, ei ole kommentaaride tase hea, need rikuvad diskussiooni ära. Aga see kõik ei ole ju mingi uus nähtus.