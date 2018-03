Täispikkuses! Karmen Turk arvamusliidrite lõunal: Mina, Robot! Kas uue aja õudusjutt?

Ehk olete kuulnud Sofiast, mitte veel kuigi targast, kuid näiliselt emotsionaalselt intelligentsest humanoidrobotist, kes kord lubab võidelda naiste õiguste eest ning teine kord võtta eesmärgiks hävitada maailm. Või kauplemisbotist «Trump and Dump», mis analüüsib Ameerika Ühendriikide presidendi säutse Twitteris, ning tuvastades neis viite ettevõttele, mille aktsiad on avalikult kaubeldavad, ostab või müüb nende põhjal aktsiaid. Ja seda enne, kui ükski inimkaupleja suudaks säutsu läbigi lugeda. Ja veel Siri ning Google Now – personaalsed abimehed, mis otsivad ja tuvastavad parimad valikud ning teostavad neid… meie nimel.

Ühiskond hirmu altari ees

Kas ei kõla nagu õudusjutt? See kõik on olemas, kuid ei ole teada, kuhu see meid viib. Igaks juhuks, me ühiskonna ja inimesena justkui kardame seda, kuhu tehnoloogia arenemas on. Asume eitama ja vastu võitlema. Sestap on intrigeeriv küsida, miks me kardame, kas selleks on põhjust ning kas saame teha midagi, mis meid hirmu nõiaringist vabastaks.

Peagi on iseõppivad algoritmid ja intelligentsed robotid paremad õpetajatest, arstidest, apteekritest, klienditeenindajatest. Paljude rõõmuks, minu kurvastuseks, ka juristidest. Kõigi nende ametite sisu on määratud muundumisele või täielikule kadumisele.

Kartmine on inimlik. Meile kõigile omane. Kartmine emotsioonina tekib meie ajus eelkõige, kui on põhjust karta oma tuleviku pärast või muretseda eksistentsiaalselt meie kui liigi püsima jäämise pärast. Seega püüan tuua teie ette mõned mõtted, mida võiks nimetada ühiskondliku hirmu põhjustena.

Hirm, et äkki meie, inimesed, ei ole enam kõige erilisemad. Me ei karda enda pärast mitte seetõttu, et see oleks ratsionaalne ja külmalt loogiline, vaid sellepärast, et humanistlikule ja homotsentristlikule ühiskonnale omaselt näeme inimest kui midagi, mille ümber keerleb terve universum ning kes on kõige tähenduse ja kogu võimu allikaks. Me oleme justkui jumalad, maailma valitsejad. Meist kõrgemat liiki ei ole ja olla ei saa! Sest muidu ei oleks me enam oma planeedi kuningad.

Kuid mis on see eriline säde, mis annab meile õiguse universumit valitseda ning mida näiteks sigadel, ahvidel, koerade, intelligentsetel algoritmidel ja robotitel ei ole? On see hing? Või teadvus? Või hoopis meie vaba tahe?

Hing kui element, mis inimkonda ülendab. Alustame hingest. Meie kultuuri on kujundanud alates põllumajanduslikust revolutsioonist kristlik maailmavaade. Kristlus ütleb, et sina ja mina oleme erilised. Meil on hing. See on ainulaadne ja ainuomane. See on igavene ja muutumatu. Loomadel hinge ei ole.

Teame, et meie keha ei ole igavene. Keha sureb ja kõduneb. Hing aga jääb. Läheb taevasse või põrgusse. See on suur kosmiline draama, milles osaleme ainult meie. Inimesed. Küsin: kas nii on?