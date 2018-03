Täispikkuses! Kristjan Port arvamusliidrite lõunal: tehisintellektita oleks tulevikuinimese elu võimatu

Kas pole üllatav, et keset progressi võidukäiku leidub sedavõrd palju inimkonna tuleviku pärast muretsejaid? Olgu näite korras muretsejate esindajaks hiljuti lahkunud Stephen Hawking, kes rääkis vähem kui aasta eest, et tehisintellekti (AI) näol võib olla tegemist halvima asjaga, mis inimkonda tabab.

Ta pidas võimalikuks, et AI piiramatu areng üle inimese võimete muudab inimkonna kasutuks. Astrofüüsik polnud tuntud odava tähelepanu õngitseja ega ellujäämiskursuse müügimehena.

Kuna me tulevikku ei tea, siis ei saa seda nimetada heaks ega halvaks. Õigem oleks lähtuda oletusest 50:50. AI võib olla samal ajal tsivilisatsiooni kõige väärtuslikum sündmus ja ka kõige hullem. Ometi märkas tark mees vihjeid, mis sundisid teda hoiatama halva eest. Võib-olla tulid vihjed mehe loomusest, milles Saatus oli julma haiguse läbi pessimismi treeninud. Samas võis teda motiveerida loogika, et halba oodata oleks eelistatum kui rännata tahtlikus teadmatuses.

Aga võib-olla leiab vihjeid füüsikast? Halastamatu seadustiku diktaadist, mis lõhub õelalt vaase, kui süütu laps neid puudutab, põhjustab lõikavat valu koos kuumava muhuga, kui tõstad pea ja keegi, võib-olla sina ise, on mitte midagi halba soovides avanud kapiukse. Samas peab tunnistama, et füüsikaseadused on omamoodi õiglased. Need ei soosi kuningaid alamate ees ega mõjuta õiglasi erinevalt kurjadest. Need lihtsalt toimivad.

Loodusel on omad seadused

Maailma toimimist juhtivatest seadustest huvitatud filosoof Thomas Hobbes tabas samuti, et loodusel on omad seadused, mida ei saa rikkuda. Ega ignoreerida. Võid ju proovida, aga see lihtsalt ei õnnestu. Proovi ignoreerida gravitatsiooni, termodünaamika seadusi, ja kiru keda või mida tahes, aga vaas kukub ikka põrandale.

Samas avastas Hobbes seadusi, mida nagu saaks rikkuda. Aga millegipärast ei tohiks! Need on inimeste loodud seadused. Nende sündi seostas filosoof inimeste varasema eluga, mida ta iseloomustas kokkuvõtlikult kui üksildast, inetut, brutaalset ja lühikest. See oli aeg, kui kõik olid kõigi vaenlased ja igapäevaseks kaaslaseks oli hirm. Sellises elukorralduses olid välistatud teadus, kunst, tööstus ja kõik muu, mida kõrgelt väärtustame.

Kirjeldatud elust pääsemiseks oli vaja sõlmida kokkuleppeid, mille käigus indiviidid loovutavad osa oma õigustest ja sünnib kollektiivne poliitiline asjade seis ehk riik, millel on võim kõigi üle. Lisaks tagamaks, et kogu süsteem toimiks ilma tõrgeteta, on kõigi kohal suveräänne autoriteet, mida Hobbes kajastas nähtamatu, kuid sõnades kirjeldatava Leviatanina. Samanimelise teose tiitellehelt leiab kujutise mägede tagant kerkivast hiigelsuurest kuningakrooni ja valitsejasauaga mehest.

Tähelepanelikult vaadates koosneb ta pisematest inimestest, nendest sotsiaalse kokkuleppe sõlmijatest. Keegi ei käsi kokkuleppes osaleda, aga alternatiive arvestades on see ratsionaalne valik. Koos on parem ja tõhusam.