Õpetajate Lehes sel reedel: miks käis nii vähe noori valimas?

Omavalitsused hoiavad väikestest gümnaasiumidest kõvasti kinni

Ehkki koolivõrgu korrastamise riiklik programm näeb ette, et juba viie aasta pärast tegutseb Eestis vaid sadakond gümnaasiumi, hoiavad kohalikud omavalitsused elus ka kõige väiksemaid gümnaasiume. Kui seni on gümnaasiumide arv langenud tempos kuus tükki aastas, siis järgevatel aastatel tuleb sadakonna gümnaasiumini jõudmiseks lõpetada gümnaasiumihariduse andmine viisteistkümnes kohalikule omavalitsusele kuuluvas koolis aastas. Teiste gümnaasiumide töö lõpetamine omavalitsuses on rajatava riigigümnaasiumi eeldus.

Ülikoolidel on ees läbirääkimised riigiga vastutusvaldkondade jaotuse ja uute halduslepingute sõlmimise üle. Ehkki õppemaksu kaotamisest tekkinud tühimikku on kompenseeritud, pole kõrghariduse rahastamine aastaid kasvanud ja mõlemal poolel on selge, et vanaviisi enam ei saa. Kuidas minna edasi?