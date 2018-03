Kristjan Kaunissaare: ausalt transporditaristu kuludest ja tuludest

Lihtsalt väljendudes on meil valik – keskkonnale kahjulikum ning üha suurenev maantee -ja õhutransport, mis avaldab mõju meie ja tulevaste põlvkondade tervisele või keskkonnasõbralikum raudtee. Esimese variandi eelistamisel makstakse need kulud keskkonnale ja tervisele tulevikus läbi kõrgema sotsiaalmaksu.

Korrashoiu rahastamine

On vana tõde, et kõik mis liigub, see kulub ning samamoodi kulub ka kõik see, mida mööda liigutakse. Seega vajavad raudteed ja maanteed järjepidevat hooldust ning remonti, et säiliks nende kvaliteet.

Kõige lihtsam on öelda seda, et avalikku transporditaristut peaks ülal pidama selle omanik. Riigimaanteede puhul on omanikuks riik ja iga-aastaselt suunatakse riigieelarve kaudu riigiteede hoiuks ligi 250 miljonit eurot.

Alates liitumisest Euroopa Liiduga, on raudteedel kehtestatud infrastruktuuri kasutustasud, tagamaks kindlaks määratud tingimustel vaba juurdepääs raudteeturule. Nende kasutustasude eest võimaldab raudtee omanik (Eestis AS Eesti Raudtee ja Edelaraudtee Infrastruktuuri AS) juurdepääsu tema halduses olevale raudteetaristule. Kasutustasu peab võimaldama raudteed ülal pidada sarnaselt maanteede ülalpidamisega – võimaldama hoida raudtee reisijatele ja kaubavedejate jaoks atraktiivses seisukorras. Kui kasutustasust laekuvad vahendid on selleks ebapiisavad, peab riik raudteed täiendavalt finantseerima, et raudtee-ettevõtjale oleks tagatud tulude ja kulude tasakaal. Alates käesolevast aastast on kasutustasud veokitele sätestatud ka maanteede kasutamisel.

Sama süsteem on erineva võimekusega kasutusel kogu Euroopas. Kui näiteks Saksamaa 33 000-kilomeetrine riigiraudtee suudab kasutustasust katta hooldus- ja käidukulud, mis moodustavad umbes viis kuni kümme protsenti kogukuludest, siis paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides pole see võimalik. Isegi kolme Balti riigi puhul, kes priimustena suutsid ida-lääne suunalise transiidibuumi ajal korjata kasutustasusid selliselt, et taristut edukalt ülal pidada, ei suutnud sellest rahastada raudtee arendusprojekte.

Nii siis rahastataksegi raudtee korrashoidu nii Eestis kui Saksamaal kasutustasudest ning riigipoolsest täiendavast finantseeringust, samal ajal käib maanteede korrashoiu rahastamine siiani suuremahuliselt riigieelarvest. Kui ka maanteedel kehtiks sarnaselt raudteega printsiip «kasutaja maksab», võiks konkurentsiolukord muude tingimuste samaks jäädes olla tänasest erinev. Rohkem vedusid raudteel oleks aga eelkõige positiivne keskkonna seisukohalt, sest kui üldistatult üks 750-meetrine rong suudab vedada 50 raskeveoki jagu kaupa, on kütusekulu ning sellest tulenev saaste ühe kaubaühiku kohta märgatavalt madalam. Sama loogika kehtib ka reisiveo puhul.

Kusjuures olgu välja toodud ka see, et kaubaveod raudteel on nii Eestis kui ka Saksamaal isemajandavad, kuigi konkurentsiolukord on hetkel pigem raudteevedude kahjuks. Reisijavedude puhul tuleb eristada kaug- ja regionaalliine. Vedu kaugliinidel on Rail Baltica puhul kavandatud isemajandavana, kuid lähiliinid vajavad doteerimist nii Eestis kui ka Saksamaal. Siingi on üks põhjustest erinev kasutustasude süsteem, kus bussid maantee kasutustasusid maksma ei pea, kuid rongid raudteel neist ei pääse.