Brenda Volling: heaks isaks olemise saladus võib peituda testosteroonivähesuses

Paljud värsked lapsevanemad saavad teada, et korralikult magada neil naljalt enam ei õnnestu. Mida aga värsked lapsevanemad tõenäoliselt ei tea, on tõik, et nuttev imik tekitab mõnes mehes testosteroonilanguse, mis, nagu selgub, on õige kasulik. Testosterooni vähenemine võib muuta nad empaatilisemaks ja vähemagressiivseks, see aga tähendabki, et nad on paremad isad.