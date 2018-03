Peeter Langovitsi tagasivaade: liinile sõitis eurotramm

Saksamaalt ostetud kümneaastane kasutatud tramm sai uue välimuse Tallinnas trammidepoos. Suurbritannia saatkonna algatusel ja nende toel kujundatud kuldsete eurotähtedega, Eesti, Suurbritannia ja Euroopa Liidu lippude ning Tallinna ja Londoni sümbolitega kaunistatud trammivagunilt võis lugeda: «Tere tulemast Euroopa Liidu läbirääkimistele» ja «Suurbritannia on ELi eesistujamaa 01.01.–30.06.98.a.». Brüsselisse oli Eesti esitanud Euroopa Liiduga liitumise avalduse 28. novembril 1995.

Timothy Craddocki sõnul soovis Suurbritannia sel moel Euroopa Liidu eesistujamaana Eestile edu 31. märtsil algavatel liitumisläbirääkimistel.

Suheldes ajakirjanikega, tunnistas Lennart Meri, et sõitis viimati trammiga aastal 1990 enne poliitikasse siirdumist. Trammisõidust vaimustunud Meri avaldas lootust, et eurotramm saab meie eduka liikumise sümboliks Euroopa Liidu poole. Samuti sümboliseeris tramm talle unistust, et kord saab eestlane osta pileti ja jõuda mõne tunniga Euroopa Liitu.