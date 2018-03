Sõjandusanalüütik Pavel Felgengauer räägib täpsemalt, mis juhtus Vene palgasõduritega Süürias

Operatsiooni plaanijad ilmutasid üüratut ebakompetentsust: Ameerika sõjaväelased eelistavad juba aastaid pidada nii pealetungi- kui ka kaitselahinguid pimedas, sest öise lahingu varustus on neil maailma parim.

Donetski ja Süüria sõja kogemus mängis Wagnerile kurjalt kätte, seades nad pimeda ja abituna Ameerika tapakirve alla. Lisaks puudus neil täielik arusaam, millised võivad olla sellise massilise täppisrünnaku tõelised tagajärjed.

Ameerika sõdurid öösel tegutsemas. FOTO: Scanpix

Algul saabusid lahinguvälja kohale Ameerika ründe-luuredroonid MQ-9 Reaper ja viienda põlvkonna «nähtamatud» hävituslennukid F-22, mis arvatavasti jäid ootele, ega Hmeimimi baasist tõuse õhku Venemaa sõjalennukeid. Neid aga ei tulnud ning pärast viimast hoiatust erisidekanaleid pidi avasid ameeriklased hävitava tule.

Meie sõjaväelased ei soovi kangekaelselt, kui palju neile ka ei kirjutaks kindralstaabi luure peavalitsuse (GRU) töötajad vastavaid luurearuandeid, mõista seda, et ameeriklaste otsustamise ja sõjategevuse juhtimise süsteem erineb kardinaalselt meie omast. Nende poolelt juhtis kogu 7. veebruari lahingut ainuisikuliselt Ameerika eriüksuse ülem Conoco tehases, kes midagi kõrgemal seisvate staapidega kooskõlastama ei hakanud.

See on Ameerika (ja lääne) raudne põhimõte: ülem lahinguväljal teab olukorda kõige paremini ja just tema jagab teistele ülesandeid.

Ülem pani näiteks täpselt paika oma eesliini, seades enda ja SDJ võitlejad lahinguformatsiooni ja andes neile korralduse astuda tulevahetusse pealetungiva vastasega. Mingit lahingukorra erinevust ei tekkinud ja kõik said täpselt aru, kus ja mida nad peavad tegema. Õhuväe lennujuhtide abil, kes kuulusid tehases viibiva salga koosseisu, andis ülem lahingukorraldused eri tüüpi lennukitest koosnevale löögirühmale ja raskesuurtükiväele, mis samuti alustas täppistuld.

Tulistamine kestis kolm tundi. Et pealetungi oli oodatud ja ameeriklased olid võinud selle alguse ligikaudse aja juba varem kindlaks määrata, olid õhuväe ründegrupid valmis seatud. Kui siis pealetung algas, olid hävitus-pommituslennukid F-15E Strike Eagle, droonid MQ-9 Reaper, tuletoetuslennukid ja -kopterid AC-130 ja AH-64 Apache, uue START-lepingu järgi strateegilise õhuväe koosseisust välja arvatud ja keskväejuhatusele taktikaliste ülesannete täitmiseks antud pommituslennukid B-52 küllap juba õhus.

Grupeeringu põhijõuks olid erioperatsioonide toetuseks mõeldud lennukid AC-130U Spooky, mis on varustatud sihtmärkide jälgimise radari- ja optiliste süsteemidega, mitmekihilise kõikvõimalike õhutõrjerakettide vastase automaatkaitsesüsteemiga ning 105 mm haubitsa ja 40 ja 25 mm automaatkahuritega. Aastat nelikümmend tagasi tulistati Vietnamis alla kuus AC-130A, kuid lennukit on pidevalt moderniseeritud ning hiljem ei ole see enam kellelgi õnnestunud. Haubits M102 võimaldab anda täppistuld kilomeetrite kauguselt, sattumata vastase õhutõrjevahendite tabamiskaugusse. Kuna see lennuk on valmistatud transpordilennuki C-130 baasil, võib see peale võtta rohkelt lahinguvarustust pikaajalise katkematu tule andmiseks. Samuti on lennukis võimas statsionaarne elektroonilise sõjapidamise jaam. Kindralpolkovnik Leonid Ivašovi andmeil halvati kõik Wagneri juhtimis- ja sidevahendid.