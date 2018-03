Jüri Allik, Kalmer Lauk: Eesti teaduse ime

Tartu Ülikooli teadusprorektori Kristjan Vassili meeldetuletus teaduse rahastamise järsust langusest viimasel kolmel aastal (PM 4.03) pani loodetavasti asjaosalised tõsiselt mõtlema vähemalt seoses lähenevate valimistega. Teadusametnikud on seni arvanud, et teadlased on ise süüdi, kuna nad pole suutnud veenvalt näidata, kas nad seda raha üldse väärivad.

Selle looga tahame väita, et Eesti teadus on teinud midagi sellist, millega majandus või mingi teine valdkond (muusikud välja arvatud) pole hakkama saanud. Kui sisemajanduse kogutoodangu (SKT) kokku arvutamiseks on vaja tervet armeed statistikuid, siis ühe riigi teadusest saab korraliku ülevaate igaüks, kellel on juurdepääs teaduse tuumindikaatorite andmebaasile (Essential Science Indicators ehk ESI), mida haldab Clarivate Analytics. ESI on otsingumootor, mis nopib andmebaasist Web of Science – kõige põhjalikum teaduse raamatupidamine, milles on arvel üle 100 miljoni publikatsiooni ja mitu miljardit neis sisalduvat viidet – välja kõige olulisema informatsiooni mingi maa, asutuse või uurija teadustöö kohta viimasel 11 aastal.