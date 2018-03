Raul Kalev: poliitikud on juba ammu ära jaganud, et pesupulbrite müüginipp toimib ka häältega kaubeldes

Olen reklaami, sealhulgas poliitreklaamiga tegelenud valdava osa oma elust – umbes 20 aastat. Kuulun päris kindlasti nende hulka, kes soovitavad niinimetatud aktiivreklaami perioodi vähendada ja plakatite mõõte samuti. Tegelikult oleks ideaalne ühiskond minu jaoks selline, kus igasugune nägude kleepimine teles, ajakirjades ja ka sotsiaalmeedia reklaamides oleks taunitud.

Enne kui hakata detailselt artutlema poliitreklaami sobivuse üle, tuleks mõista, mis on reklaami eesmärk laiemalt. Ilmselt nõustuvad kõik, et selleks eesmärgiks ei ole kunagi parima toote-teenuse tutvustamine tarbijale. Iga reklaami ülesanne on muuta tundmatu ja küsitava väärtusega toode samm-sammult sedavõrd tuntuks, et tema suhtes tekiks spontaanne usaldus. See eeldab nähtavust, kordusi, meeldetuletusi. Suured näod ja silmad haaravad publikut alati kindlamalt kui paljad loosungid või muud kujunduselemendid.

Poliitikud on juba ammu jaganud ära, et see, mis toimib hästi pesupulbrite maailmas, toimib veelgi edukamalt inimeste häältega kaubeldes. Sest võimalusi toote ostmiseelseks võrdluseks ja testideks on napilt või pole üldse. Ja just sellel põhjusel ei soovi ka poliitikud reklaamist mingil juhul loobuda.

Iseenesest ei ole reklaam midagi halba ja kui lähtuda talupojatarkusest, siis selle keelustamine ükskõik millisel moel tundub mõttetuna. Samas, kui mõtleme veidi sügavamalt ja tõstatame küsimise näiteks tervisliku toitumise vallast, võime ühel hetkel mõista, et rämpstoidu ja alkoholi tootjatel on alati rohkem raha oma toodete reklaamiks kui tervisetoodete pakkujatel. Ja kui vaatame ringi oma ühiskonnas, märkame paraku ta tulemusi: ülekaal, haigused, lodevus. Viimases ei ole süüdi ei tootjad ega reklaam, vaid me ise. Tugevad ja targemad oskavad reklaami teha, nõrgemad ja rumalamad kahjuks mitte. Sama paralllel kehtib paraku ka valitsemiskunstis.

SDE valimisreklaam kohalikel valimistel. FOTO: Peeter Langovits

Reklaami eelarvet ei saa alahinnata

Olen korduvalt näinud, kuidas reklaami mõju alahinnates ja idee/toote/teenuse mõju ülehinnates põrutakse. Paraku on tõde valusam kui enamus meist kuulda tahaks – väga paljudel valijatel pole piisavalt aega ega huvi selleks, et süveneda valimisplatvormidesse ega inimestesse, kes kandideerivad. Seetõttu teevad nad oma valiku laias laastus nende vahel, kellest rohkem räägitakse ja keda on nende meediaruumis rohkem näha. See on demokraatia paratamatus ja just see annab ka reklaamimaailma parimatele tundjatele võimaluse demokraatlikke protsesse kontrollida või isegi kaaperdada.

Poliitreklaam on kõigile erakondadele ülioluline instrument, mistõttu võib arvata, et tegelikkuses pole olemas ühtki poliitilist jõudu, kes seda keelama soostuks. Keelamisest rääkima aga küll!

Miks on see nii oluline? Toon näite.

Olete ehk märganud, miks kinnisvarabürood oma maaklerite pilte majasuurustel plakatitel kujutavad, rääkimata igapäevaselt ajalehtedes kulgevast maaklerite iluduskonkursist?