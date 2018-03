Juhtkiri: süüdlast ootab karistus

Aastatel 2007–2012 Prantsusmaa presidendi ametis olnud Nicolas Sarkozy kinnipidamine ja võimalik karistus, kui kuriteokahtlus leiab kinnitust, võib tunduda jahmatav. Ikkagi ühe Euroopa Liidu juhtriigi ja vana demokraatia endine liider. Tõsi, aga just sellest printsiibist tulenebki: ole sa (olnud) nii mõjuvõimas kui tahes, süü, kui see on olemas, ei jää lõpuks ilma peale hulkuma. Seaduse ees on kõik võrdsed.