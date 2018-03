Andrei Kuzitškin: venelane saab Eestis edukas olla, kui ta ise tahab seda

Rahvuslikul alusel diskrimineerimine tööle võtmisel ei kerki Eestis just sageli ekspertide üksikasjaliku analüüsi objektiks. See on ka mõistetav: kuulumine Euroopa Liitu kohustab radikaalselt, juure pealt tõkestama igasugused katsed diskrimineerida kedagi usulisel, soolisel või etnilisel alusel.

Ent seda, mida kuigi innukalt ei kommenteerita tõsisel eksperttasandil, arutavad väga aktiivselt poliitilised aktivistid ja Venemaa propagandistid ühismeedias ja ajakirjanduses ning sealt tulvab lakkamatult spekulatsioone «venelaste ahistamise» teemal Eestis.

Kas on tõesti alust arvata, et Eesti venelased on vähem edukad kui eestlased just oma rahvuse tõttu? Statistika kinnitab: jah, selliseks oletuseks on alus olemas. Eesti vene kogukonda eristab eestlastest aeglasem edasiliikumine karjääriredelil, kõrgharidusega isikute osakaal on venelaste seas väiksem ning madalam on ka nende keskmine palk. Sel aastal kasvas Tallinnas esimest korda üle mitme aasta oluliselt töötute arv (olgu valitsus tänatud töövõimereformi eest!). Sealjuures kõige enam töötuid on registreeritud Lasnamäel – ligemale 2500. Loomulikult, tegu ongi Tallinna kõige tihedama asustusega linnajaoga, aga töötuse tase on siin igatahes päris kõrge.

Lasnamäe vaade. FOTO: Postimees / Peeter Langovits

Seepärast tahangi oma kolumnis üritada leida vastust kolmele küsimusele: kas Eestis seisavad venelaste ees klaaslaed? Kes neid rajab? Kas neid saab ka purustada?

Samasuguses olukorras on ka teised rahvused

Lähtun seda teemat arutades isiklikust kogemusest. Vastus esimesele küsimusele kõlab: jah, loomulikult on Eesti venelastele klaaslagi olemas.

Esimesel aastal pärast Eestisse saabumist kolksasin korduvalt oma peanupuga vastu seda lage, kui üritasin leida erialast tööd. Hiljem otsisin juba igasugust tööd, saatsin elulookirjelduse kõikjale, kus vajati õpetajat, ajakirjanikku, tõlkijat, personalitöötajat, kliendihaldurit, reklaamiala töötajat. Aga esimene asi, mille sain ikka vastuseks: kas te eesti keelt valdate? Elanud pool aastat Eestis, teadsin eesti keelt tasemel «tere» ja «head aega».

Töötukassa. Foto on illustreeriv. FOTO: Liis Treimann

Siinkohal tuleb teha üks väga oluline märkus: olen täiesti kindel, et samasuguses olukorras ei ole Eestis mitte ainult venelased, vaid ka teistest rahvustest isikud, kes otsivad tööd, aga eesti keelt ei oska. Seepärast on kinnitused, et just venelaseks olek põhjustab tööalast disktrimineerimist, pelk manipuleerimine. Minu tuttavad, kes on saabunud Eestisse Ukrainast, Süüriast, Nigeeriast või Valgevenest, on kokku põrganud sellesama väljakutsega: eesti keelt tuleb osata. Nende edasine karjäär on samuti otseselt seotud sellega, kui edukalt nad selle väljakutse lahendavad. Ukrainlased, kes üldse eesti keelt õppima ei vaevunud, leidsid tööd ehitusvaldkonnas.

(Omamoodi imekspandav, aga eesti keelt mitteoskavate töötajate massiline tulv ei ajendanud mitte ehitajaid ära õppima eesti keelt, vaid sundis töödejuhatajaid omandama vene keelt – olen ise andnud vene kõnekeele kursusi eestlastele, kes juhtisid ehitustöid.)