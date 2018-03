Raul Eamets, Tiit Tammaru: tark sisserändepoliitika Eestile

Tark sisserändepoliitika võtab arvesse nii tööturu hetkevajadusi kui pikaajalisi arenguid, sisserändajate lõimumise võimekust ja vastuvõtva ühiskonna lõimumise valmidust. Tark rändepoliitika peab ka jälgima, et meetmed jääksid Eesti põhiseaduse teenistusse ning aitaksid kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele läbi aegade.

Kümmekond aastat tagasi kummitas Eesti riiki rahvastiku väljavool. Kes käis ajutiselt Soomes ehitamas, kes töötas Iirimaal, kes läks päriselt Eestist ära. Kahe rahvaloenduse vahel (2000–2011) läks Eestist alaliselt minema peaaegu terve Pärnu linna jagu inimesi. Seda on suhtarvudes küll oluliselt vähem kui Lätis ja Leedus, aga absoluutarvudes on see Eestile suur kaotus.