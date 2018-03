Postimees 1925. aastal: jõgesid tuleks süvendada ja õgvendada

Mitmepoolsete sooviavalduste järele korraldasid läinud suvel põlluministeeriumi maaparandusbüroo Nuia ja teedeministeeriumi sisevete büroo Tännasilma jõe loodimist ja uurimist; nendest töödest selgus, et nimetatud jõgede süvendustega käiks kaasas mõningane veevoolu takistavate jõekäänude õgvendamine. Et nende süvendus-õgvendustööde teostamisel liigvee all kannatavate heinamaade omanikud-põllumehed suurt tulu saaks, on selge. Seega võimalduksid heinamaade parandustööd, mis heinasaaki kuni kolmekordseks tõstaksid.