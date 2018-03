Valdo Randpere sissetulekupõhisest rahatrahvist: kas probleem on selles, et madala sissetulekuga inimesed ei saa purjus peaga ringi sõita?

Eelmisel nädalal läbis Riigikogus esimese lugemise valitsuse eelnõu, mille ühe osana seotakse väärtegude eest määratavad trahvid teo toimepanija sissetulekuga.

Õigusloome peaks põhimõttelist tegelema ühiskonnas olemasolevate probleemide lahendamisega, aga mitte õigusliku nihilismiga ning uute segaste avangutega, mille eesmärki ei suutnud minister eelnõud esitledes isegi põhjendada.

Mis eesmärki teenib ettepanek muuta väärteokaristused sõltuvaks sissetulekust, sellele me vastust ei saanud. Sellist probleemi, mida karistuste sidumine sissetulekutega lahendaks, päriselus pole. Kui mitte probleemiks pidada seda, et sellist trahvide astmeliseks muutmist sõltuvalt sissetulekust lubati praeguse valitsuse kiiruga kokkuklopsitud koalitsioonileppes.

Kas see on piisav põhjus niivõrd olulise karistuspoliitilise muudatuse jaoks – minu arvates mitte. Õiguskomisjoni arutelu käigus tekkis ka küsimus, kas probleem on selles, et madala sissetulekuga inimesed ei saa purjus peaga ringi sõita? Või on ministrid hakanud massiliselt jooma, sest millegipärast seaduse seletuskirjas viidatakse just ministrite palkadele, kui tuuakse näiteid, milliseks see uus trahvimäär võiks tegelikkuses kujuneda.

Või siis on lihtsalt tahetud esile kutsuda klassiviha ja sel juhul mind üllatab ausalt öeldes see, et seda teevad IRL ja Urmas Reinsalu. Ma ei oleks üllatunud, kui kommunistid või kuna neid Riigikogus ei ole, ütleme, sotsiaaldemokraadid teeks seda, aga IRL?

Eelnõu seletuskirjas käib jutt miinimumpalga saajate ja ministrite erinevast majanduslikust valulävest, aga kusagil ei ole sõnagagi mainitud seda, et on olemas ka selline asi nagu karistuse mõjusus. Kas kusagil keegi on üldse arvesse võtnud seda, et näiteks sedasama õnnetut anonüümset ministrit, kellest eelnõus jutt käib, mõjutab ju tegelikult kõige rohkem see, et kui ta midagi toime paneb, siis temast kirjutatakse ja tema käitumine mõistetakse avalikult hukka. See on talle oluliselt mõjusam karistus kui see, et ta peab rohkem trahvi maksma kui mingi jorss, kes Jõelähtmel iga päev purjus peaga ringi kihutab.

Riik tahab teenida lihtsasti lisaraha

Vaata kust küljest tahad seda uut astmelist rahamalakat, ikka jääb kahtlus hinge, et ainus põhjus sellise süsteemi sisseviimisel on riigile oodatav lisatulu trahvimäärade astronoomilisest kasvust. Eelnõu seletuskirja kohaselt loodab riik teenida selle muudatusega 10 miljonit eurot lisaraha. See ei kata küll kaugeltki kogu möödapanekut teiste sissetulekute prognoosimisel, aga abiks ikka.