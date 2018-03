Tartu linnapea: kaheksa põhjust, miks Tartu on puidurafineerimistehase eriplaneeringu vastu

Eriplaneeringuga kavandatavad uuringud ei ärata usaldust, sest tegelikult ei hakata uurima seda, kas keskkond jääks sama puhtaks või kas seda saaks puhtamaks muuta, vaid sisuliselt seda, kui palju saaks veel Tartu, Emajõe ja Peipsi keskkonnaseisundit halvemaks muuta.

Ja teisalt - uuringute, õigemini keskkonnamõjude hindamisega alustamine tähendaks planeeringumenetlusega edasiminekut, mida on edasistes etappides keeruline pidurdada.

Viis. Haisuvaba tselluloositehas on ebareaalne.

Kuigi tartlasi on üritatud uinutada ideega haisuvabast ülimoodsa tehnoloogiaga tehasest, kõnelevad faktid muud. Ka Äänekoski moodsa tehnoloogiaga tselluloositehas haiseb. Sellest on tehas ise oma kodulehel teada andnud.

Keskkonnaministri määrusega on määratud lõhnaaine esinemise häiringu tase. See on tase, mille puhul tulemused näitavad aasta lõikes vähemalt 15 protsenti aasta lõhnatundide ületamist ehk norm lubaks kavandatavale tehasele haisuhäiringuid 54,75 ööpäeval aastas, mis tähendaks keskmiselt 3,6 tundi päevas.

Kuus. Mure järsult suureneva liikluskoormuse pärast.

Kes tagab niigi ohtlikul ja ülekoormatud riigi tähtsaimal maanteel ning teistel Tartu ümbruse teedel liiklusohutuse ja teede korrashoiu siis, kui igapäevaselt lisandub veel sadu metsaveosõidukeid?

Arendaja sõnul on plaanitud 2/3 kogu toormest kohale tuua maanteetransporti kasutades. See tähendab, et ühes ööpäevas suundub sadu täislastis rekasid tehasesse ning sõidab hiljem sealt tühjalt välja.

Olukorras, kus riik ei ole senimaani valmis olnud välja arendama täies pikkuses neljarajalist Tallinn-Tartu maanteed, on igati õigustatud küsimus – kes tagab niigi ohtlikul ja ülekoormatud riigi tähtsaimal maanteel ning teistel Tartu ümbruse teedel liiklusohutuse ja teede korrashoiu siis, kui igapäevaselt lisandub veel sadu metsaveosõidukeid?

Seitse. Eriplaneering ei arvesta linna arenguplaanidega.

Riik on valinud puidurafineerimistehase kavandamiseks eriplaneeringu vormi. See ei ole kuidagi põhjendatud, kuna jääb arusaamatuks, milles seisneb suur riiklik huvi tehase rajamisel Emajõe äärde.

Tartlased näevad oma linna arengut teistsugusena ja on seda selgelt väljendanud linna arengudokumentides: «Uute ettevõtete rajamisel Tartusse ja lähipiirkondadesse tuleb välistada looduskeskkonna seisundi halvenemine.»

Eriplaneeringuga sõidetakse Tartu linna arenguplaanidest üle ja sekkutakse nii kohaliku omavalitsuse autonoomiasse.

Kaheksa. Vabariigi valitsuse senine tegevus ei ärata usaldust.

Ärihuvi antud projekti puhul on ilmne, kuid valitsus ei ole siiani suutnud adekvaatselt põhjendada, miks on antud juhul investori ärihuvi ka riigi huvi.

Vabariigi valitsuse tegevus nii planeerimisseaduse muutmisel kui ka eriplaneeringu algatamisel ning asukohavaliku kitsendamisel näib teenivat vaid arendaja huve. Ärihuvi antud projekti puhul on ilmne, kuid valitsus ei ole siiani suutnud adekvaatselt põhjendada, miks on antud juhul investori ärihuvi ka riigi huvi. Veelgi enam, miks suure riikliku huvi korral (juhul, kui see üldse eksisteerib) on keskkonnamõjude hindamise rahastajaks siiski arendaja.

Riigi usaldusväärsust kahandab ka asjaolu, et järjest enam näeme tänaste ministrite ebakompetentsust ning vähest süvenemist.