Edward Lucas: Kreml on lähedal uue külma sõja võitmisele veel enne, kui see on päriselt alanud

Keemiarünnak Suurbritanniale on osutunud igas mõttes edukaks, tuues välja erimeelsused ja nõrkused läänes ja pakkudes loiu valimiskampaania viimasteks päevadeks teretulnud rahvusvahelise intriigi särinat. See varjutab kõik mured – majanduspoliitilise vaakumi, endeemilise korruptsiooni või ühegi tõsise konkurendi puudumise valimissedelil.

Selle asemel iseloomustas valimiskampaania lõppvaatust ergutav propaganda: välismaalased kohtlevad Venemaad taas ebaõiglaselt, esitades puudulike tõendite alusel ja moraalse nõrkuse positsioonilt süüdistusi ja kehtestades sanktsioone. Kuidas saab lääne luureteenistusi, mis väitsid ekslikult, et Saddam Husseinil olid massihävitusrelvad, käsitleda usaldusväärse allikana seoses vahejuhtumiga Salisburys? Kus on tõendid?

Seda infooperatsiooni on muljetavaldav jälgida. Kõrged ametnikud eitavad irvitusega Venemaa mis tahes seotust tapmiskatsega Suurbritannias samamoodi, nagu nad lükkavad tagasi Kremli seotuse iga teise sekkumise või väärkäitumise juhtumiga. Selle asemel pillutakse Vene telekanalite otse-eetris vee sogamiseks pööraseid ja vasturääkivaid vandenõuteooriaid ning riiklikud meediaväljaanded ilguvad jubeda ja mõistatusliku saatuse üle, mis ootab kodumaa reetjaid.

Endise KGB ohvitserina naudib härra Putin salapäratunnet, mida luuretegevusega seonduv venelastes tekitab, ja hirmu, mida see välismaal külvab. Taristu, demograafiline väljavaade ja avalikud institutsioonid võivad olla armetus seisus, kuid mis sellest – Vene riik tegeleb reeturitega halastamatult ja oskuslikult.

Kreml osutab lärmakalt Suurbritannia reaktsioonile kui õigustamatule hukkamõistule, näidates üles näilist muretust. Vene režiim on arvestanud õigesti, et Theresa May valitsus on rahvusvaheliselt isoleeritud, seda nii Brexiti tõttu kui ka kasvavast, Ameerika presidendist Donald Trumpist inspireeritud lahkhelidest transatlantilistes suhetes. Liitlased NATOs ja Euroopa Liidus pakuvad retoorilist toetust, kuid isegi meie lähimad liitlased ei ole meie eeskujul spioone välja saatnud.

Veel vähem aktsepteerivad Prantsusmaa ja Saksamaa sugused riigid teiste Kremli-vastaste meetmetega kaasnevaid riske ja valu. Jõuetu ja rahalistes raskustes Suurbritannia ei ole ka ise olukorras, kus saaks kehtestada tõelisi sanktsioone. Vene ja teised plutokraadid avastavad, et Londoni City jääb äritegevusele avatuks: nende anonüümsete offshore-firmade läbitungimatud võrgud jäävad puutumata. Ükski härra Putini semudest ei pea muretsema oma Knightsbridge´i katusekorterite ega Surrey häärberite tuleviku pärast. Aleksander Litvinenko 2006. aasta mõrva õppetund on endiselt aktuaalne, Britannia tõmbab rünnaku korral oma kolmhargi välja, kuid ei kasuta seda.

Kreml ei piirdu lääne hädade üle rõõmustamisega, vaid tegeleb ka nende ärakasutamise ja süvendamisega. Süüria veresaun on võimaldanud Venemaal võtta endale lääne diplomaatilise juhtrolli piirkonnas. Pärast kodusõja esilekutsumist Bashar al-Assadi režiimi halastamatute repressioonide toetamise läbi esialgu rahumeelse meeleavalduse vastu, on Venemaa nüüd konflikti keskmes, haakides Türgit lahti lääne alliansist, õõnestades Iisraeli kindlust Ameerika usaldusväärsusesse ja varjutades seda, mis oleks muidu Ühendriikide juhitava Islamiriigi-vastase koalitsiooni muljetavaldav edu.