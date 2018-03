Juhtkiri: kasiino(st) lahkumine

Üks uudisteemaks jäämise põhjus on see, et tõenäoliselt ei leidu Olympicu väikeaktsionäri, kes oleks pakutavast hinnast kuuldes õnnest lakke hüpanud. Enamuse ostja plaan Olympic börsilt ära viia tähendab väikeaktsionäride jaoks kõige lihtsamalt öeldes seda, et ettevõtte börsilt lahkumise järel kaob mugav viis oma aktsiad rahaks vahetada.

Muidugi mõtlevad väikeaktsionärid ka sellele, mis uuel suuromanikul plaanis võib olla – vaevalt küll ostab fond suurosaluse ettevõttes selleks, et aktsiate väärtust kahandada. Võimalikust kasvust osa saamiseks tuleks aga börsilt lahkunud ettevõtte väikeaktsionäril oodata kuni järgmise suuremat sorti müügini. Seega on väikeaktsionäride pahameel plaanitavasse tehingusse pigem sisse programmeeritud kui et seda oleks püütud vältida.

Siit jõuamegi ühe võimaliku vastuseni, miks uudised Tallinna börsilt «laiu masse» enam sugugi ei eruta. Loomulikult pannakse tähele, millised on suuraktsionäride väljumisstrateegiad ning millisesse sundseisu satuvad seejuures väikeaktsionärid. Suuraktsionäri seisukohalt võib kõik olla ju võrratu, ent väiksematele velledele jääb asjast hapuvõitu mekk ja mõistagi ei tormata seepeale hulgakaupa ning suurel kiirusel oma sääste börsile investeerima.

Tegelikult ootame aga kõik ju hoopis huvitavamaid, kasumlikumaid, maailma raputavaid ideid. Ka Tallinna börsile.

Olympicu kahele suuraktsionärile tuleb aga ilmselgelt õnne soovida. Senise elutöö rahaline väärtus on igal juhul kuninglik, isegi kui mõnel hetkel on lootused olnud suuremad. Ka väikeaktsionäridel, veel vähem niisama kõrvalseisjatel oleks patt ette heita seda, et unistatud on maailma vallutamisest, aga selle konkreetse võistluse finišijoon saabub nende jaoks nüüd.

Kui Olympicu senised suuraktsionärid otsustavad jääda pensionile, siis pakub nende tegevus kindlasti suurt huvi kollasele ajakirjandusele. Olgu põnevusobjektiks siis maailmameredel seilamised, palmisaared, hea- või niisama tegevus. Veel vahvam oleks muidugi see, kui need erakordse kogemusega inimesed otsustaksid ettevõtjatena jätkata ja saaksime nende uutest tegemistest kirjutada Postimehe majanduskülgedel.