Kalev Stoicescu selgitab, miks Kremlil oli vaja mürgitada spioon Skripali

Glasnost ja perestroika on saanud Toomas Kümmeli sõnul uue kaaslase – novitšoki. «Uustulnuk» oleks pidanud minema samuti ajaloo prügikasti, kuid tundub, et ta «elab» edasi. Sergei Skripali ja tema tütre mõrvamise katsega seoses teame nüüd, et ülitugevat sünteesitavat mürkainet toodetakse endiselt mingites kogustes ning alles on ka selle massihävitusrelva kasutamise vahendid ja oskusteave.

Koletu kuriteo toimepanijad pidid arvestama, et mürkaine signatuur viitab otseselt ja ühemõtteliselt Venemaale. Ajastatuse valik on vaevalt juhuslik, sest Kremlil oli võimalik kõike «loogiliselt» eitada ja vaidlustada. Milleks on Venemaal vaja sellist skandaali ja uusi sanktsioone presidendivalimiste eel, pealegi niigi pingelises vastasseisus lääne maailmaga? Probleem on selles, et küsimus on nõnda püstitatud lääneliku, kuid mitte Kremli ehk kagebiitliku erioperatsiooni loogikast lähtudes.

Operatsiooni võimalikud eesmärgid

«Reeturipalga» maksmine, mida paljud venemaalased üldjuhul kiidavad või vähemalt ei laida, tundub olevat ainult üks selle operatsiooni soovitud eesmärkidest. Sellega seoses külvatakse hirmu lääne maailmas: mitte keegi ei ole kaitstud Venemaa eest, värisege! Võtke Venemaad tõsiselt, kuulake teda üks kord ometi! Seda ütles president Vladimir Putin küllalt emotsionaalsel ja ähvardaval toonil föderatsiooni nõukogu ees, kõigest mõni päev enne keemiarünnakut. Suurbritannia, kus on mõrvatud ridamisi Venemaalt pärit tegelasi, endine GRU polkovnik Skripal (Briti kodanik) ning idülliline väikelinn Salisbury sobisid ideaalselt. Sellist aktsiooni ei plaanita mõne päeva jooksul.

Teisalt tekkis suurepärane võimalus mobiliseerida Venemaa kodanikke enne presidendivalimisi tugeva juhi ümber, seismaks hüsteerilise propaganda saatel «kuritahliku» ja «russofoobse» lääne vastu. Putinil oli vaja kindlustada suurt valimisaktiivsust ja häälte saaki, võimendades näilise sõjaolukorra õhustikku. Tundub, et valmistutakse tõsiselt külm sõda 2.0-ks.

Igaks juhuks lisati pildile ka Ukraina, keda Kreml kahtlustas novitšoki võimalikus omamises, mis on mõistagi puhas häma. «Uustulnuka» peastaap asus Moskva Riiklikus Orgaanilise Keemia ja Tehnoloogia Teaduslikus Uurimisinstituudis (GNIIOHT) Entusiastide maanteel, selle allasutus asub suletud linnas Saratovi oblastis Šihanõs ja katsejaam Usbekistanis Karakalpakis Nukusi piirkonnas. Võib arvata (või koguni loota), et novitšok ja selle kasutamise vahendid olid ja on endiselt kindlates (Venemaa relvajõudude ning GRU/FSB) kätes. Vastasel juhul on olukord väga hull. Mistõttu Moskva kipub eitama mürkaine olemasolu, justkui seda pole kunagi välja arendatud ega toodetud.

Ühendkuningriigi valitsus korraldas mürgitamisjuhtumi järel ulatuslikud puhastusoperatsioonid. FOTO: Scanpix