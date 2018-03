Juhtkiri: asendamatu Putin

Maailmas leidub igavaid riike, kus inimesed elavad hästi ja kaua, kuid elu on rutiinne ja üksluine. Vastukaaluks on ka riike, kus inimesed hästi ei ela, aga see-eest tunnetavad oma maa ja rahva erilisust. Kui juba rahvas on eriline, siis ei saa ka juhid tavalised olla. Näiteks minevikus valitses Venemaad tsaar, kes oli jumala asemik maa peal. Ja nii sajandeid. Kui Ameerikas kujunes varakult heaks tooniks, et president üle kaheksa aasta oma toolil ei istu, siis Venemaa, pärast Nõukogude Liidu ja seejärel uuesti Venemaa kogemus kujunes teiseks: kui juba saabus tõeline liider, siis pole tarvis teda puutuda ja välja vahetada, vaid uskuda ja toetada. Muidu laguneb koost kõik, mis see erakordne olend on oma jõupingutustega rajanud ja teoks teinud. Peale alamate on seda alati tajunud ka juht ise.