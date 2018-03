Kaarel Tarand: parteidele kaotatud lapsed

Riigi paraadkahurite kõnekanonaad on selleks korraks läbi ja sõnatolm langenud. Argipäevas näeme, et poliitiliste tippametite pidajad on aina suuremates raskustes oma tegevuse ja otsuste mõistliku põhjendamisega. Rääkimata siis oma vigade tunnistamisest, kui tagajärjed käes ja vaieldamatud faktid paljastavad, et langetatud otsused olid läbimõtlemata ja eelnevalt katmata usaldusväärsete uuringute ja analüüsidega.