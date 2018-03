Sigade Laht

Keskerakondlasest seakasvataja Urmas Laht peab end meheks, kelle nõusolekuta ei liigutata maaeluministeeriumis seakasvatuse vallas lillegi. Vähemalt niimoodi on ta mõnele selle ala inimesele uhkelt teatanud. Keskerakondlasest minister Tarmo Tamm võib ju öelda, et tema otsustab, kuid paljud arvavad, et otsustaja on siiski Laht.