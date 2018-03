Maano Koemets ja Marika Saar: õige aeg muudatusteks omavalitsuste arengus

Nüüd on see tehtud. Eestis on senise kahe omavalitsuste liidu asemel üks üleriigiline omavalitsuste liit – Eesti Linnade ja Valdade Liit. Kõik kogenud omavalitsusjuhid ja eksperdid juubeldavad, et lõpuks on see samm tehtud. Kuigi uued tulijad mõtlevad, miks alles nüüd. Igal juhul on tegemist väga olulise sammuga nii sisuliselt kui ka märgiliselt, et omavalitsuste hääl kõlaks.

Varasemalt toimetasid suuresti linnad (Eesti Linnade Liit) ja maaomavalitsused (Eesti Maaomavalitsuste Liit) kahes eraldiseisvas liidus. Aeg-ajalt on olnud päevakorras liitude ühinemise teema, kuid senini ei ole olnud piisavalt poliitilist tahet jõudude ühinemiseks.

Kahes üleriigilises liidus toimus palju dubleerimist, ent üheskoos on võimalik oluliselt rohkem saavutada. Näiteks tegelesid mõlemad liidud samade õigusaktide kooskõlastamisega, kuid koos tegutsedes oleks saanud paremini jagada ressursse ja spetsialiseeruda ning saavutada seeläbi parema tulemuse.

Senine Eesti halduskorralduse killustatus, omavalitsuste suured erinevused suuruses ja eelarvete mahus on nüüd haldusreformi tulemusena enam-vähem ühtlustunud – omavalitsused on suuremad, loodud on eeldused olla võimekamad oma ülesannete täitmisel. Omavalitsused on koondunud ühise katuse alla, liidule on valitud juhatus, ees ootab tegevjuhi valimine ja meeskonna moodustamine.

Uue liidu sünniga vajab mõtteviisi muutust ja restarti nii tegevmeeskond kui ka liikmed, sest senini ei ole liidud olnud kuigi jõulised ja suuri läbimurdeid riigiga läbirääkimistel pole saavutatud.

Entusiasmipuudus detsentraliseerimise teemadel

Omavalitsusjuhtide ootused ja väljakutsed uuele liidule on suured. Liidu eesmärgid on sätestatud seaduses ja põhikirjas, üldkoosolek on kinnitanud tegevussuunad. Peab tunnistama, et tegevussuunad jäid natuke üldiseks ja pigem tundusid üle võetud eelmisest perioodist.

Meie hinnangul jäi üks liidu põhikirjaline ülesanne üldkoosolekul käsitlemata, kuid just selles ülesandes on liidu edasise tegevuse ehk tuleviku olemus – omavalitsusliku haldussüsteemi arengule kaasaaitamine demokraatia ja võimu detsentraliseerimise põhimõtete alusel.

Võimu detsentraliseerimisel on Eestis toimunud paigalseis või isegi tagasiminek. Eesti põhiseadus sätestab kaasaegse riigivalitsemise subsidiaarsuse põhimõtte – riigivalitsemisel tuleb otsuseid teha võimalikult madalal otsustamise tasemel. Kõik, mida saab otsustada kohalikul tasandil, tulebki otsustada kohalikul tasandil. See on kodanike riigi põhimõte, kus kodanikud on nende kohta tehtavatele otsustele võimalikult lähedal.