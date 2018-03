Edasi 1989. aastal: rahupreemia Nõukogude juhile

DUBLIN (TASS). Tipperary linnas Iirimaal toimus tseremoonia, kus anti üle preemia, mis on määratud M. Gorbatšovile «väljapaistva panuse eest rahuüritusse ja usalduse tugevdamisse rahvaste vahel». Kõneldes preemia asutanud «Tipperary krahvkonna rahukonvendi» nimel, rõhutas selle esimees Jo Quinn, et 1985. aasta aprillis sündinud «perestroika» ja «glasnost» on praeguseks kindlalt kasutusel peaaegu kõigi maailma rahvaste keeltes. NSV Liidus toimuvate reformide tulemusena on Läänes hakatud tundma usaldust ja sümpaatiat Nõukogudemaa vastu, ehkki sotsiaalses, majanduslikus ja poliitilises korras on erinevusi.