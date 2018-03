Jana Pavlenkova: teadusest, innovatsioonist ja ettevõtlusest

Sageli arvatakse, et teaduse senisest suurem rahastamine tähendab innovatsiooni plahvatuslikku suurenemist. On ju loogiline, et paremini rahastatud teadustöö annab võimaluse rohkem uurida ja avastada, rajades seeläbi teed innovaatilistele lahendustele, mida saaks rahaks muuta. Tegelikkuses kipuvad ettevõtjad ja teadlased endiselt elama erinevates maailmades, mis omavahel ei puutu kokku ja seetõttu ei tekita ka sünergiat. Just see on võtmetähtsusega teadustööde kommertsialiseerimisel.

Teadlased on harjunud, et nende uurimused ja töö ongi juba väärtus iseenesest. Nad oskavad suurepäraselt vastata teaduslikele küsimustele, tõestada või ümber lükata hüpoteese, et jõuda oma avastusega patendini ehk intellektuaalomandi kaitseni. Seevastu reaalseks tooteks või tootes kasutatavaks uudseks lahenduseks saab neist vaid murdosa, sest teadlased ei tegele üldjuhul küsimustega, kuidas nende leiutisest reaalselt kasutatav toode võiks sündida ja kes oleks toote sihtrühm, millise sõnumiga ja millistes kanalites nendeni võiks jõuda või mis peaks olema selle toote optimaalne hind, et see turul läbi lööks. Selliseid küsimusi lihtsalt ei ole teadusuuringu lähteülesanne nimekirjas.

Patent ei ole äri

Peamine põhjus, miks teadusavastused ei jõua sageli poelettidele või igapäevasesse kasutusse on lihtne – uuring või patent iseenesest pole veel äri. Teadlased tegelevad sageli tehnoloogia arendamisega, mitte kasutuskõlblike valmislahenduste väljatöötamisega. Thomasedisonlike edulugusid on tänapäeval vähe, sest aeg on lihtsalt teine. Teaduse kommertsialiseerimine ehk just kõrget lisandväärtust loovatest leiutistest inimestele igapäevaseks kasutamiseks mõeldud valmistoote tegemine on kulukas, hõlmates nii uute tehnoloogiate turule viimist, tootmisprotsesside juurutamist, sertifitseerimist jpm.

Teiseks suuremaks probleemiks on see, et kui leiutajatel endil äritegevuseks vajalikud teadmised ja oskused puuduvad, siis peljatakse oma ideedest rääkida ettevõtjatele – arvatakse, et äriinimene paneb idee pihta ja hakkab sellega ise miljoneid teenima. Ja kui võimalik rahastus leidub, kuid see pole miljonites väljendatav summa kõnealuse teadustöö turuleviimiseks, siis järelikult pole avastus õiglaselt hinnatud ning selle kommertsialiseerimisega edasi ei tegeleta.

Suures osas on eeltoodud jutt siiski stereotüüpne, utreeritud ja ilmselt mõnele teadlasele isegi solvav, kuid need probleemid ei ole väljamõeldud. Need on päriselt olemas – väidan seda nii teadustööga tegelenud inimese kui ka tihedalt ettevõtjatega suhtlejana.

Mis on lahendus?

Nagu keeruliste teemade puhul ikka, ühest vastust ei ole, kuid on mõningad võimalused, mis võiksid siduda nii teadureid kui ka teadustööde tulemusi rohkem ettevõtlusega.

Idufirmade maailmas on end tõestanud nn lean approach lähenemine ehk samm-sammult liikumine, mis ei eelda kohe suuri investeeringuid, vaid tähendab väga head planeerimist tehnoloogia arendamiseks, arvestades seejuures võimalikku turunõudlust ja -reaktsioone. Prototüüpide abil uuritakse lisaks idee tehnoloogilise elluviimise tõenäosust ning soovitud tehniliste omadustele lisaks potentsiaalsete klientide tagasisidet.