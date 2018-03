Juhtkiri: toksiline Venemaa

Putini Venemaa on pikkade aastate vältel üritanud läänemaailmas luua oma võrgustikku liitlastest ja sõltlastest. Ent Putini agressiivse käitumise tõttu rahvusvahelisel areenil on lääne poliitikud suhtumises Venemaasse teinud viimase nelja aasta jooksul täieliku kannapöörde. Venemaast on saanud ebameeldivuste sümbol, millest on targem eemale hoida. Isegi Brüsseli bürokraadid, kes traditsiooniliselt on olnud valmis Venemaaga sõbrustama, katsuvad nüüd hoiduda sellest, et keegi võiks neid seostada Kremli ja tema lobistidega. Lääne poliitikud üritavad kindlustada, et neid ei kahtlustataks vähimaski Vene-sümpaatias ja veel vähem partnerluses Putini režiimiga.