Politoloog Vene valimistest: Putini lähikondlased tahavad talle meelehead teha

Pühapäeval, 18. märtsil on Venemaal presidendivalimised. Valimiste võitja on kõigile juba ette teada, seetõttu on Kreml üritanud inimeste valimiskastide juurde meelitamiseks luua kõigest väest nende valimiste ümber mingitki intriigi. Selleks on kaasatud valimiskarusselli skandaalitar Ksenija Sobtšak ja kommunist Pavel Grudinin. Sest, nagu räägib politoloog Valeri Solovei intervjuus arvamustoimetaja Taavi Minnikule, president Vladimir Putini lähikondlased soovivad talle viimaseks kuueaastaseks ametiajaks meelehead teha.