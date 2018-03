Kelam: konteksti asetatuna ei pea ükski Yana Toomi argumentidest paika

Ja lõpuks, minu jaoks on pigem loogiline, et selline mõrvakatse sooritati just vahetult enne Putini tagasivalimist. See on pigem osa tema valimiskampaaniast välismaal - ärgu põgenikud seal unustagu, et Kremli isandal on pikk mälu ja pikk käsi. Lääneriikide suhtes ei ole Putinil hetkel midagi kaotada. Tema strateegia on hoolimatu jõu kasutamise ja mõrvade demonstreerimisega just seal segadust ja hirmu külvata.