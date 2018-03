Avo-Rein Tereping: majandusteaduse reeglid näivad olevat Toompeal tundmatud

Fundamentaalalad matemaatika ja füüsika on Toompeal kutsumata külalised, kirjutas Peeter Olesk kolm aastat tagasi, 30. jaanuaril 2015. aastal Sirbis. Kuid näib, et mitte ainult fundamentaalalad, vaid ka majandusteaduse reeglid näivad olevat Toompeal tundmatud, samuti teadmine, et protsessid inimeste ühiskondlikus käitumises ei ole lineaarsed.