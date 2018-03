Peeter Langovitsi tagasivaade: kui kadus tähesära

See oli õhtu esimese osa ning kava juhtis värske eurolaulik Koit Toome. Teise osa täitis maailmastaari Jennifer Rushi comeback-kontsert. Läti ja Itaalia juurtega Jennifer Rush, kodanikunimega Heidi Stern sündis New Yorgis. Laulja oli teinud koostööd Elton Johni, Michael Boltoni, Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Brian May jt kuulsustega.

Miks meenutan seda nurjunud kontserti? On ju möödunud hulk aega ja haavad paranenud. Meenutan rõhutamaks, et artist ei tohiks publikut kunagi alahinnata, vaid peaks teda austama. Pole kerge tulla teisele ringile ja püüda oma vanade hittide toel uut populaarsust võita. Olukord, kus depressioonis ja ilmselt ravimite mõju all Rushil tuli üksi suur lava täita, oligi liiga riskantne. Suurel artistil peaks enese suhtes jätkuma nõudlikkust ja kriitilist meelt otsustamaks, kas ta on valmis lavale minema. Pigem loobuda kontserdist, et mitte rikkuda oma mainet.