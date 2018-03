Erkki Bahovski: Krimmi pusle

Esmalt muidugi küsimus, kas Krimmi okupeerimist ja annekteerimist saanuks kuidagi vältida. Tagantjärele tarkusena tuleb nentida, et vaevalt. Või siis tuleks ajas veelgi rohkem tagasi minna ja hakata rääkima Ukraina tegemata tööst oma riigi ülesehitamisel ja ka Krimmi integreerimisel Ukrainaga. On ka vihjeid, et lääne luure küll teadis Krimmi olukorrast, ent lääne poliitikud ei kuulanud. Siin on üleval õhkõrn võimalus, et kui lääs oleks esitanud Venemaale jõulise hoiatuse/ultimaatumi, oleks Moskva tagasi tõmmanud. Aga pigem mitte.