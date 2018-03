Aarne Mäe: eestlane on ennem nautlev kui töökas

Eestlane tavatseb enda üle uhke olla selle pärast, et ta on väga töökas. Eriti uhke on ta öeldes, et ta pole juba aastaid puhkust välja võtnud. Ja alati, kui eestlane saab sule sappa, siis ütleb ta – tõsi, juba tublisti väiksema uhkustundega hääles –, et kõigepealt ta puhkab nüüd natuke.