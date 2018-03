Postimees 1899. aastal: käre vastasseis külakoolide ühendmise asjus

Asja andis selleks, esiteks, et mitmes koolis vähe lapsi oli; teiseks, et selle läbi võiks kooliõpetajate palka kõrgendada; kolmandaks kus kooli ühendamise läbi palju lapsi saab, võib kaks kooliõpetajat ametisse panna; neljandaks, oleks 5 uut koolimaja vallal kergem ehitada, kütta, valgustada ja korras hoida. /.../ S. a. küünlakuu 19. päeval kutsus õpetaja kõik kihelkonna kooliõpetajad, koolivanemad kirikuvöörmündrid, vallavanema ja kihelkonna mõisnikud kokku. Kiriku vöörmünder Ditmar luges koolide ühendamise protokolli ette ja arvas sellest ühendamisest koolidele kasu tulema. Selle järele võttis õpetaja sõna ja seletas õige kaua selle ühendamise vastu ja kiitis, et praegune koolide elu-olu ülearu hea olevat. Õpetaja poolt – või ühendamise vastu, oli ainult üks kooliõpetaja ja üks koolivanem. /.../