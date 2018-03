Egle Heinsar: kilo või paar Lutsu emakeelepäevaks

Ehk soovitan lugeda ja taas üle lugeda, kihistusi Lutsul jagub, pealegi ei tea me palju selliseid kõnekeele edasiandmise meistreid nagu tema, ta oli näiteks suulise kõne edasiandmisel teistest oma sajandi jagu ees. Näiline lihtsus ongi vahest see, miks on tema kirjutisi kunagi alahinnatud. Eks seegi ole üldteada, et lihtsat väljendust saavutada polegi nii lihtne, see eeldab sügavat asjatundlikkust.

Kui nüüd tulla tagasi mu soovituse juurde, siis see ongi üks põhjusi, miks lugeda: ainult nii avardub keeletundlikkus, sõnavara. Mida igasugusem on lugemus, seda parem, seda põnevam. Peale selle on ka hea, kui on rahvast ühendavad klassikud nagu Luts ja Tammsaare, keda tunneme üdini, teame peast neid (osalt filmist tuttavaid) ütlemisi, enamasti on muidugi ununud, mis tegelane ütles, aga see polegi oluline, tähtis on ühisosa ja mõistmine. Siis on ka lootust, et paraneb eneseväljendusoskus, mis ongi iga keele üks elujõu allikaid. Peale selle võiks paraneda ka enesejälgimise oskus, aga kas selleks pole jällegi seesama Luts parim. Sest kes meist tahaks olla oma olekult sama hale nagu Jorh Aadniel Kiir?