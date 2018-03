Sügisel Eestit külastaval paavstil täitub täna viies ametiaasta: kes on paavst Franciscus?

Püüd hoiduda liigsest paberi ja plastiku kasutamisest, hoolitsedes teiste loodud olendite eest, vähendades veekulu, sorteerides jäätmeid, kasutades ühistransporti või jagades autot, istutades puid, kustutades üleliigsed lambid ning teiste sarnaste tegevuste kaudu näitab inimene soovi muuta end, mis väljendub paavsti sõnade kohaselt konkreetses mõtlemis- ja tegutsemisviisis, mida ta palub järgida.

Samuti on kirikupea kutsunud üles läbirääkimistele, et hoida ära katastroofilised tagajärjed seoses Põhja-Koreaga. Viimase probleemikolde põhjuseid on mitmel korral Püha Isa märkinud oma avalikes läkitustes.

Oma viimases jõululäkituses aga kutsus paavst Francicus rahule ja dialoogile kõiki osapooli seoses pingetega Jeruusalemmas. Püha Maa konfliktid on puudutanud sügavalt paavst Franciscust alates tema ametisse seadmise päevast, kui ta otsustas oma teise apostelliku visiidi Brasiilia järel teha just Iisraeli.

Vaimne mõõde

Kirikupeana palub paavst Franciscus, et kirikud oleks avatud ja ühiskonna vaimseks kantsiks, keda kuulatakse. Hingehoiutöö on primaarne, mida peaks tänases sekulariseerunud ühiskonnas kirik pakkuma ning ta on mitmel korral kutsunud vaimulikke välja minema mugavustsoonist ja minema inimeste juurde. Kas see tuleneb Franciscusel jesuiitlikust missioonist kuulutada evangeeliumit kõigile ja kõikjal andes au kõiges Jumalale, jääb igaühe enda otsustada.

Isikliku mõõtme lisab vaimsele vaatele siinkohal Franciscuse mure kiriku erinevate kriiside pärast. Korduvaid ahistamisskandaale kirikus ei ole ta eitanud, vaid on kaastundlikult ohvritele toeks olnud ning mõistnud hukka teo, pakkudes empaatilist tuge kõigile. Samuti on paavst Franciscus korduvalt palunud andeks avalikkuse ees erinevate ahistamisskandaalise pärast ning andnud mõista, et ta püüab teha kõik, et seda vähendada.

Jumala armastus on olemas kõigi jaoks, ka nende jaoks, kes seda veel ei tunne. Tihti otsime, kes meid lihtsalt ära kuulab ja see juba märgib ka Jumala armastust, millest me nii palju puudust tunneme. Paavst Franciscus püüab oma pontifikaadi ajal leida seda ava, kuidas pääseda igaühe südamesse, kellega ta kokku puutub.

Ja ta julgustab mitte kaotama usku. Eriti on pakkunud ta väikerahvastele oma tuge kirikupeana, et usku saadaks rõõm ja rahu igas inimeses endas. Ta on usu tugevdamisest kõnelenud nii Albaanias, Armeenias kui ka Rootsis. Viimases toimus reformatsiooni aastapäevale pühendatud kohtumine luterlaste ja katoliiklaste vahel – teema, mis kindlasti saadab ka tulevast Eesti visiiti.