Mait Klaassen: milles seisnes Forseliuse ja Rootsi kuninga tarkus ning mida on meil neilt õppida ehk mis saab teaduskõrgharidusest?

Tõepoolest, juurdepääs on kõrgharidusele vaba, kuid selleks, et õppida teatud raskusastmega teadmisi, peab olema enne saavutatud kindel baastase, mida mõõdetaksegi lävendiga. Kahetsusväärselt on vahepealsetel aastatel tekkinud arusaam, et kõrgharidus on justkui odav laiatarbekaup, mida jagatakse ajalehekioskist kõigile tasuta. See ei ole nii ja loodan väga, et tulevikus nii enam ei mõelda. Odav laiatarbekõrgharidus ja –teadus on halva kvaliteediga kõrgharidus ja teadus. See pole kindlasti meie soov. Ma loodan.

Avastamiseks peab natuke riskima

Teistsugune on lugu praktilise väljundiga. Selleks võib olla nii uut tõugu lehm, kuid ka lehmade piimakuse radikaalne tõus 12 tonnile. Selleks võib olla teleskoobiehitus, ehkki on ilmne, et vaatlustingimused tähistaeva nägemiseks lähemalt on Maa pinnalt sootuks teistsugused kui Maa stratosfääri tagant.

Probleemi raskuspunktid asuvad kummatigi mujal. Pean lihtsameelsuseks ehitada Eesti teaduse organisatsiooni üles mõne teise riigi või regiooni või transkontinentaalse megaprojekti järgi. «Mõne teise riigina» käsitletakse harilikult Soomet, «regioonina» enamasti Lääne-Euroopat, «transkontinentaalse megaprojektina» LIGOt (gravitatsioonilaineid otsiv observatoorium USAs).

Eesti prioriteedid seab paika meie vajadus ja ressurss. Mitte üksnes raha, aga meiepoolne raha siiski kõigepealt. «Meiepoolse» all mõtlen riigieelarvet ja Eestile kuuluvat lisaväärtust rahvusvahelistes koostööprojektides. Viimased ei ole väga stabiilsed. EV riigieelarve seevastu on, kuna me saame seda ise kontrollida. Kes kontrollib? Rahvusvaheline hindamiskomisjon saab kontrolli teha ainult ositi. Kodumaine Riigikontroll kontrollib rahakasutust, mitte teaduslikku viljakust. Meile ei ole teada ainsatki juhtu, kus Riigikontroll oleks kellegi uurimistöö sulgenud või kus, vastupidi, oleks mingile teemale soovitatud anda enamsoodustusrežiim. Teatavas mõttes ongi teaduse rahastamine riskikapitali paigutus, millele ajaliselt kõige lähemaks katsepolügoniks Eestis on tõenäoliselt Rail Baltic.

Kas keegi oskab öelda, kui mitut raudteehooldusinseneri vajab Eesti kahekümne aasta pärast? Kus neid koolitatakse? Kus nad töötavad seni, kuni neid reaalselt tarvis läheb ja millises proportsioonis tuleb finantseerida nende kutse- ja akadeemilist haridust? Eestis teaduskõrghariduse finantseerimine käiks nii nagu Väikese Illimari heeringasaba söömine Hirmu Juhani juures: «Täna sööme ja joome».

Ärme otsusta kõvema hääle järgi

Ilmselt oleme Euroopa rahastust kasutades hakanud käituma üha enam rehepaplikult ja rahastama neid, kes on kõige kõvema häälega ning kraanile lähemal. Keegi pole aga pööranud tähelepanu sellele, kuidas on muutunud meie õpetatavate erialade proportsioonid.

Mõned erialad muutusid populaarseks juba enne tasulise kõrghariduse võimaldamist (umbes 1995.aastal). Siis tahtsid kõik õppida majandust ja juurat. Täiesti arusaadav, sest toona tundus, et mõlema erialaga on võimalik palju teenida. Erialad, mille eeldusaineteks olid matemaatika, füüsika ja keemia ehk siis eelkõige insenerierialad, kaotasid üha enam populaarsust.