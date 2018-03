Ülle Madise: rahva raha eest udu ajamine peab lõppema

Tegelikkus räägib paraku muust. Riigireformi sildi all on kulutatud hoomamatu hulk rahva raha struktuurikastikeste joonistamisele, seaduste ja riigieelarve üha keerulisemaks ajamisele ning asjatundmatute plaanide koostamisele. Seal, kus on vaja teenida inimesi ehk siis teha seda, mida riik tegema peab, aga tähelepanu ja raha napib.