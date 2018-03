«Mitte miski sellest, mida ma täna rääkisin, ei ole bluff.» Vladimir Juškin analüüsib Putini «tähesõdade» komplekti

Andrei Sahharov FOTO: Boris Kaufman/RIA Novosti

Sõja-laserikompleksid

Putin teatas, et Venemaal on loodud perspektiivne relv uutel füüsikalistel põhimõtetel, nimelt sõja-laserikompleksid. Kuid lähemalt iseloomustama president seda relva ei hakanud.

Õigupoolest on laserid juba ammu kasutusel õhutõrjerakettide sihtimisel ja lennujuhtimisel, samuti püütakse laseriga rivist välja lüüa vastase rakettide juhtimissüsteemi. Keegi kirjutas juba ajalehes, et mõnes sõjatehnikamuuseumis on näha neidki Nõukogude mudeleid, mida demonstreeriti esitlusel.

Kuid spetsialistide hinnangul on laseri kasutamine relvana tugevasti piiratud. Seda on kõik juba ammu mõistnud. Ainuke koht, kus laserid võivad olla tõhusad, on lähiõhutõrje droonide allatoomiseks. Strateegilisi lasereid ei saa aga juba puhtalt füüsika põhimõtete tõttu olemas olla.

Raketikompleks Avangard

Putin teatas samuti, et on alustatud uusima strateegilise relva, planeeriva tiibplokiga kompleksi Avangard seeriatootmist. See süsteem lubab sooritada mandritevahelisi lende atmosfääri tihedates kihtides ülehelikiirusega, mis ületab Machi arvu üle 20 korra.

Selle kompleksi väljatöötamisega alustati tegelikult 1980. aastatel vastuseks USA strateegilisele kaitsealgatusele. Siis pandi see lihtsalt riiulile. See ei ole omaette rakett, vaid raske lõhkepea, mille väljalaskmiseks läheb vaja ballistilist raketti. Niisuguse tehnoloogia kallal töötatakse aktiivselt nii USAs kui ka Hiinas.

Mälestused tulevikust

1958. aastal andis Nikita Hruštšov rusikatega tribüünile kopsides Ülemnõukogu liikmetele teada, et rakettide tootmine NSV Liidus on «viidud konveierile, raketid tulevad välja nagu vorstid automaadist». Ainult et rakette oli Moskval toona päris vähe ja need ei lennanud üldse hästi. Sellest hoolimata oli Kreml nelja aasta pärast valmis vallandama Kariibi kriisi.

Nikita Hruštšov andis rusikatega tribüünile kopsides Ülemnõukogu liikmetele teada, et rakettide tootmine NSV Liidus on «viidud konveierile, raketid tulevad välja nagu vorstid automaadist».

Tähesõdade programmi kuulutas president Reagan välja 1983. aastal, aga juba 1988. aastaks oli Kremlile selge, et raha on otsas. Lääs teatas Moskvale, et ei hakka kommertsalusel raha laenuks andma. See tähendab, et kuue aasta strateegilise võidurelvastumisega oli maa muutunud kerjuseks.

Huvitav, kas oma tähesõdu välja kuulutades arvestab president Putin sama tähtajaga või loodab lüüa rekordi?