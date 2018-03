Kristi Rahn: ilma tehnoloogiahariduseta võib tulevikus hakkama saamine olla üsna keeruline

Kui alustasin tööd Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuses, oli selge, et teen elus kannapöörde: 20-aastase staažiga tegevõpetajast sai tehnoloogiaprogrammi ProgeTiigri programmijuht. Kas see just rindejoone teist poolt tähendas, aga teistsugust vaadet koolides toimuvale nõuab programmi juhtimine küll.

Meil räägitakse endiselt Tiigrihüppest ja sellest, kas tiiger ikka hüppab või magab või mis tast tulevikus saab. Aga meil on juba viis aastat haridusmaastikule oma tehnoloogilisi käpajälgi jätnud ProgeTiiger, ja pole näha, et tema tegutsemine vaibuks.

ProgeTiigri programm on loodud selleks, et lapsed ja noored mõistaksid paremini tehnoloogia toimimise ja loomise aluseid, oleksid head probleemilahendajad, oleksid loovad ja ise loojad. ProgeTiiger on üks vahend, et digipööre («Digipöörde programm 2017-2020» toetab Eesti elukestva õppe strateegia rakendumist) ehk digivõimaluste teadlik ning tark integreerimine õppeprotsessi oleks alus-, üld- ja kutsehariduses aastaks 2020 reaalselt toimunud, ja seda ka kõige kaugema maanurga kõige väiksemas koolis.

Töötasin õpetajana koolis, kus tehnoloogia kasutust õppetöös igati toetati ja vahendid olid olemas, õpetajad ise ka tahtsid uusi asju proovida, neid lastele õpetada. Fantaasiale piire ei seatud. Kui oled ise aktiivne ja suhtled aktiivsete tegutsejatega, siis jääb mulje, et kõikides koolides on samamoodi, et kõik on hästi. Nüüd, olles teises rollis ja vaadates otsa arvudele, siis näen, et tegelikult olukord tehnoloogiaharidusega meie koolides igal pool nii tore ei ole, nagu mulle õpetajana tundus. Jätkuvalt on koole, kes veel ei oska vahendeid tahta või puuduvad oskused olemasolevate vahendite rakendamiseks.

Seda kinnitab ka eelmisel aastal Praxise poolt läbi viidud uuring «IKT-haridus: digioskuste õpetamine, hoiakud ja võimalused üldhariduskoolis ja lasteaias», kust tuli välja, et kuigi peaaegu pooled (46 protsenti) õpetajad on oma õpetatava aine raames tehnoloogiaharidusega seotud tegevusi teinud, siis enamjaolt on see multimeediumite loomine ning tunduvalt vähem programmeerimine, robootika; mängude, rakenduste ja veebilehtede loomine. Nendes tegevustes hindavad õpetajad ka enda oskusi kõige nõrgemaks. 43 protsenti õpetajatest leidis, et nad soovivad end tehnoloogiahariduse teemadel rohkem täiendada.

Võrgustik toob kokku ja viib edasi

Laiemalt võttes kuuluvad ProgeTiigri programmi kõik haridusasutused, kes on saanud toetust seadmete soetamiseks, kelle õpetajad on käinud tehnoloogiharidusalastel koolitustel, kelle õpilased on osalenud ProgeTiigri õpilaskonkurssidel, kus tehnoloogilise kirjaoskuse õpetamine lõimitakse igapäevase õppetööga ning kus viiakse läbi robootika, programmeerimise jt tehnoloogiaringe. Seda silmas pidades võib öelda, et 2017. aastal oli ProgeTiigri võrgustikus 635 õppeasutust lasteaedadest kutsekoolideni.

Meie eesmärk on kaasata ProgeTiigri tegevustesse rohkem õpilasi ja õpetajaid, et tehnoloogiline kirjaoskus jõuaks tõepoolest igale poole. Tahame just oma võrgustiku abil jõuda koolide ning lasteaedadeni, kus tehnoloogiahariduse vallas tuge vajatakse ja oodatakse.