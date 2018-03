Juhtkiri: uus hall kardinal Twitteri avangardist

Erakonna peasekretäri amet võib tunduda kuiva kontoritööna, ometi on just parteide administratiivsed juhid sageli need, kes esimehe kõrval kõige enam erakonna avalikku kuvandit kujundavad. Peasekretäride mõjukus seisneb nende informeerituses. Reformierakonna peasekretäri kandidaadi valik viitab, et valimiste-eelsel aastal tahetakse näidata uuenenud näoga organisatsiooni.