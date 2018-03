Postimees 1928. aastal: Pärnu ihkab ligitõmbavaks Õhtu-Euroopa suvituslinnaks

Ilus ümbrus, vesi 20 kraadi, esimese järgu plääsh – see kuurordi raudvara on Pärnus täiel määral olemas. Juure peab tulema mõnusus ja mugavus, mis tänapäeva tehnika ja kunst pakub. Ka keskvalitsus toetab Pärnu linna omavalitsuse algatust – et Pärnu kujuneks eeskujulikuks kuurordiks. Pärnu linnapea O. Kask viibis neil päevil pealinnas. Tal oli vabariigi valitsuse liigetega mõtteavaldusi ka Pärnu väljakujundamise asjus moodsaks kuurordiks. /.../ Selle kohta seletas linnapea meie toimetuse liikmele kokkuvõttes järgmist. /.../ Kõige pealt korraldatakse ümber supelrand – plääsh ja täiedetakse ning tasandatakse seda. Edasi võetakse ümberehitusele supelonnid. Lõpulikult saab valmis rannapaviljon. Plääshil on orkestri kontserdid 4-5 korda nädalas. 13.03.1928